Вопрос указывает на страх перед гипнозом, а он не бывает без причины.

Самые типичные причины сопротивления гипнозу:

Недоверие к гипнотерапевту

Предубеждение, сформированное мифами

Травма из прошлого, которую предстоит исследовать, слиш­ком пугает

Нежелание отказаться от вторичной выго­ды, сопутствующей проблеме.

Чрезмерная тревожность как доминирующее состояние

Комплекс неприятия авторитета

(«Я сам себе режиссёр, и никто мне помочь не может»)

Это наиболее распространенные причины страха перед гипнозом.

Когда эти причины осознаны, страх перед гипнозом преобразуется

в желание проработать свои проблемы. В частности, при помощи гипноза.



Что касается гарантий, что я не внушу что-то такое, что подавит волю

и заставит делать что-то недопустимое. Если такой страх есть, то он,

увы, параноидальный.

Что с ним делать: лечить или оставить – решать не мне.

Лучше, конечно, вылечить – чтобы боязнь всего на свете не мешала жить.

Эффективных методик лечения фобийных и параноидальных страхов

существует немного, зато они действительно избавляют от фобий и страхов.

Среди этих методик – мгновенный гипноз.

