ГИПНОТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ
ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ И ТЯГИ К СЛАДКОМУ
к главному
Но чтобы решать свои проблемы, мало просто сказать:
хочу это, а вон то не хочу. Так это не работает. Разум должен получать
ПРОГРАММУ назначенных изменений – предметную и директивную:
«должно быть конкретно так, и никак иначе - без всяких оговорок».
И вот тогда срабатывает: меняются пищевые предпочтения, а переедание
как привычка и как потребность – исчезает. И это приводит к 2 вещам:
1) вес и объемы тела уменьшаются 2) этот результат устойчивый
МГНОВЕННЫЙ ГИПНОЗ в стиле гипнотического кодирования
в результате гипнотического кодирования
кодирования от переедания и тяги к сладкому/калорийному
такой:
Первые 10 дней:
тело постепенно освобождается от излишков жидкости.
Субъективно это воспринимается как легкость. В килограммах
уходит не так уж много: 2,5 – 4 кг (бывает, что и 6 кг, но это если
стартовый вес превышает 85 кг)
Середина 2-ой недели-конец 4-ой недели:
вес стоит на достигнутом значении – не увеличивается,
но и не убавляется. Зато отмечается изменение объема.
Это регистрируется в уменьшении размера одежды: от ½ размера до 1,5.
Весь второй месяц:
тело посвящает тому, что пересматривает
свои пищевые пристрастия. В наблюдении это так: что-то
из еды хочется, а что-то (из прежде любимого) – уже нет.
В проявлении это чаще равнодушие, но бывает и отвращение.
Третий месяц:
стабилизация. В зависимости от стартового веса, стабилизация
проявляется к концу 3-го месяца, и это регистрируется
либо в достижении нормы веса, либо в уменьшении веса
на 8-11 кг (в характеристиках объема: уменьшение на 2-3 размера)
Повторный курс обеспечивает убавление еще на 1,5 размера одежды
(максимум, на 2 размера). Максимальное значение эффекта:
минус 5 размеров одежды. Обычно не более
Окажешься ли ты в числе тех 17%, кто эффекта не получает,
я не знаю. Не окажешься, если выполнишь все мои инструкции,
передаваемые на сеансах программы.
-
Сам сеанс гипнотического кодирования
-
Сеанс лечения недовольства своей внешностью под гипнозом
-
«Топка», гипнотическая медитация.
глубинные причины того, что вызывает ту самую заместительную реакцию,
которая проявляется в переедании и тяге к сладкому.
Если ты доверишься мне полностью и будешь беспрекословно
выполнять все инструкции и безоговорочно примешь все установки, успех тебе обеспечен.
При чётком выполнении всех моих инструкций и назначений
твоё возвращение к здоровому пищевому поведению, а оттуда
к норме веса тела - так же верно, как и то, что солнце светит.
Марта николаева-гарина
-
Практический психолог
-
Психолингвист
-
Гипнолог
-
Энерготерапевт
-
Более 1 млн. подписчиков
-
Более 40 тыс. клиентов
-
94 страны мира
обозначу только самую суть по каждому сеансу программы
кодирования от переедания и тяги к калорийным продуктам.
Смотри внимательно.
благодаря которому огромное число людей
исцелились от нарушений в пищевом поведении,
и это число неуклонно увеличивается.
Настройся на то, что и ты войдёшь в число людей,
для кого проблема лишнего веса осталась в прошлом навсегда.
В какой-то момент на этом сеансе я передам в твой разум психический код,
защищающий от переедания и от желания есть высококалорийную пищу.
При первом прослушивании данный психический код устанавливается,
при втором прослушивании код укрепляется, чтобы остаться в разуме
навсегда и постоянно обеспечивать нормальное пищевое поведение.
Формат: аудио
своей внешностью под гипнозом
-
Получишь доступ к событиям давнего прошлого, где было
спровоцировано недовольство собой/своей внешностью - полное
или частичное;
-
Уменьшишь значимость этих событий
до ничтожного уровня или их полной нейтрализации;
-
Заменишь искаженные представления о себе
на представления, позволяющие видеть себя
в объективном свете – т.е. в уникальном своём совершенстве
Формат: аудио
сложные отношения, материальное положение или карьера – являются
психические блоки.
Их создают наши обиды, недовольства, тревоги, а также наши непомерные
амбиции, которые порой не соотнесены ни с нашими возможностями,
ни с нашими истинными желаниями.
Освобождение от всего этого преобразует личную реальность:
то, что болело, перестает болеть;
то, что тревожило, исчезает;
то, чего хотелось, появляется.
И чтобы это осуществилось, эта медитация
Формат: аудио
Метод гипнотического кодирования от переедания и от тяги
к калорийному - самый быстрый в мире. На какой бы стадии ожирения
человек не находился, данный метод гипнотического кодирования
обеспечивает возвращение в нормальное пищевое поведение и обеспечивает уменьшение массы и объема тела до физиологически приемлемых.
Данный метод кодирования самый безвредный, т.к. он
безмедикаментозный. Никаких лекарств, никаких препаратов.
Метод коррекции проблемных состояний гипнозом
самый гуманный, самый комфортный: ты самостоятельно
выбираешь срок полного воздержания от переедания
и от употребления высококалорийной пищи.
Во время сеанса гипнотического кодирования происходит
восстановление утраченной силы воли. Она возвращается к тебе.
После сеанса кодирования тяги к продуктам с высокой калорийностью
у тебя не будет.
программы, продвигаясь последовательно, от первого сеанса к третьему,
и соблюдая назначение о кратности обращения к сеансам:
-
Сеанс гипнотического кодирования
прослушай 2 раза, сделав после первого
прослушивания перерыв на одни сутки.
-
Сеанс лечения недовольства своей внешностью под гипнозом
достаточно принять 1 раз – на следующие сутки после
второго прослушивания сеанса кодирования.
Если почувствуешь желание принять сеанс повторно,
то это подсознательная потребность, удовлетвори её.
-
Гипнотическая медитация «Топка»
Здесь нет строгих назначений, есть пожелание:
принимай этот сеанс регулярно, начиная через сутки
после того как завершишь программу первых 2-х сеансов.
Техника, применённая в этой медитации, когда она
практикуется регулярно, с кратностью не реже 1 раза
в неделю, обеспечивает наглядные результаты
по части стабилизации эмоционального фона. А это
весьма значимый фактор, регулирующий скорость
изменения пищевого поведения и пищевых предпочтений
в той или иной степени используешь гипноз,
понимаешь ты это или нет. Поэтому
гипнотическое кодирование – это
не какой-то неизвестный тебе процесс, а то,
что, будучи построенным мной, ты воспримешь
как своё – и обретёшь ту разновидность контроля,
которая ранее была доступна только йогам и монахам.
Марта николаева-гарина
-
Практический психолог
-
Психолингвист
-
Гипнолог
-
Энерготерапевт
-
Более 1 млн. подписчиков
-
Более 40 тыс. клиентов
-
94 страны мира
«Пошёл из меня вон!» так строго,
что он тебя послушается
в себя:
Именно так современная психотерапия справляется сейчас
с тем, что мучает людей годами, что наполняет жизнь
трудными проблемами, и что в итоге подрывает здоровье.
Это не самонадеянное заявление, а реальный факт:
истоки и причины того, что вызывает недовольство
и что мешает жить так, как мы того хотим, находятся
в психике, а именно с ней работает психотерапия,
налаживая в защитных психических механизмах то,
что по какой-то причине разладилось. И одним из лучших
инструментов такой наладки является мгновенный гипноз:
новация третьего тысячелетия
Марта николаева-гарина
-
Практический психолог
-
Психолингвист
-
Гипнолог
-
Энерготерапевт
-
Более 1 млн. подписчиков
-
Более 40 тыс. клиентов
-
94 страны мира
Гипноз сам по себе не обладает способностью что-либо исправить.
Дело в другом. В гипнотическом состоянии усиливается сознательный разум.
Ведь сознательная часть нашего ума недостаточно сильна:
сознание постоянно колеблется, проявляет нерешительность
и создает бесконечный замкнутый круг оправданий и причин,
согласно которым нам не стоит вообще шевелиться.
Это потому, что сознательному уму остро не хватает
уравновешивающей силы подсознания.
Мгновенный гипноз обеспечивает состояние глубокой концентрации,
а это избавляет сознание от страхов и навязанных ограничивающих
представлений. Это один из значимых факторов, который обеспечивает
глубинные изменения. И связь здесь прямая: в разуме наводится
порядок – этот порядок проявляется в обстоятельствах жизни.
Поэтому когда в жизни что-то не так, нужно немедленно идти в разум
(лучше всего сразу в подсознание). А вот шурудить во внешней среде,
пытаясь подстроить её под себя – совершенно напрасный труд.
Чему космическое количество доказательств:
проблемы разных мастей и тяжелые судьбы миллиардов людей.
Много факторов. Один из них состоит в том, что на сеансах кодирования
и лечения недовольства своей внешностью поднимается уровень
энергии подсознания. Понимание этого процесса необязательно, но схематично
это происходит так: когда логический ум успокаивается, то подсознание, на это время
освобожденное от обслуживания логического сознания, подключается к Сверхсознанию
(Высшему Я). А поскольку Сверхсознание совершенно по своей сути, то подсознание,
подключаясь к нему, волей-неволей начинает переживать возрастание своих частот,
что обеспечивает переход на более высокий уровень вибраций.
Это основополагающий принцип гипнотического состояния,
в результате чего происходит устойчивое изменение энергии.
На деле это так.
Предположим, у тебя есть зависимость от сладкого. Или склонность к перееданию,
которой управляет подсознательная зависимость от еды. Или любая другая
зависимость/ пагубная привычка. Слушая сеансы, ты каждый раз принимаешь
процедуру подключения к сверхсознанию, тем самым повышая уровень
энергии своего подсознания до уровня, превышающего зависимость/проблему,
результатом чего будет твое окончательное избавление от имевшейся ранее
пагубной зависимости или повторяющейся проблемы.
Когда такие перемены происходят, то это окончательно и навсегда.
Потому что энергия подсознания, однажды повысив свои вибрации,
уже никогда не опустится ниже достигнутого уровня.
Вопрос указывает на страх перед гипнозом, а он не бывает без причины.
Самые типичные причины сопротивления гипнозу:
- Недоверие к гипнотерапевту
- Предубеждение, сформированное мифами
- Травма из прошлого, которую предстоит исследовать, слишком пугает
- Нежелание отказаться от вторичной выгоды, сопутствующей проблеме.
- Чрезмерная тревожность как доминирующее состояние
- Комплекс неприятия авторитета
(«Я сам себе режиссёр, и никто мне помочь не может»)
Это наиболее распространенные причины страха перед гипнозом.
Когда эти причины осознаны, страх перед гипнозом преобразуется
в желание проработать свои проблемы. В частности, при помощи гипноза.
Что касается гарантий, что я не внушу что-то такое, что подавит волю
и заставит делать что-то недопустимое. Если такой страх есть, то он,
увы, параноидальный.
Что с ним делать: лечить или оставить – решать не мне.
Лучше, конечно, вылечить – чтобы боязнь всего на свете не мешала жить.
Эффективных методик лечения фобийных и параноидальных страхов
существует немного, зато они действительно избавляют от фобий и страхов.
Среди этих методик – мгновенный гипноз.
В вопросе подмена понятий. В гипнотическом сне человек не спит!
А если спит во время сеанса, то спит обычным сном, после которого
наступает обычное пробуждение, дарящее чувство свежести – как утром.
Справочно.
Погружение в сон во время сеанса не мешает достижению
терапевтических целей, т.к. правое полушарие мозга активно всегда.
Уровень погружения никогда не регулирует гипнотерапевт.
Насколько глубоко погрузиться, решает разум принимающего сеанс.
Обычно это легкий и средний транс. Такой глубины достаточно
для достижения заявленных терапевтических целей.
Когда же наступает глубокий гипнотический сон, то это свидетельствует
о высокой степени необходимости в этом – чтобы целебная работа,
осуществляемая подсознанием, производилась во сне, когда разум спокоен
и способен воспринимать происходящее отстраненно и безоценочно.
Значит ли это, что гипноз не способен мне помочь?
Очень немногие люди выполняют буквально все инструкции в процессе гипноза.
Это естественно. Поэтому нет необходимости сразу принимать и выполнять каждую
инструкцию и каждую просьбу гипнотерапевта – и не нужно беспокоиться о том,
что пока невыполнимо (например, тело не становится по ощущениям легче).
Невозможность что-то ощутить/увидеть/услышать в данный момент не означает,
что не достигнуто нужное состояние. Это означает, что трансовое состояние не осознаётся.
А это и есть нужное состояние: отсутствие помех со стороны сознания.
Это обеспечивает целевые результаты, выраженные в глубинных изменениях.
Шизофрения
Биполярное расстройство
Диссоциативное расстройство идентичности
Параноидное расстройство
И отсутствие мотивации
Мотивация — самый важный фактор, влияющий на способностьпогружаться
в гипнотический транс. Чрезмерный скептицизм в сочетании с недостатком
желания достичь позитивных изменений наверняка закончится неудачей,
несмотря на совершенство прогрессивного гипноза.
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Это наша практика: на премьерные продукты большие скидки.
Но действие скидок всегда ограничено. В данном случае,
максимальная скидка действует всего 7 дней.
Оформленный заказ действителен 5 суток.
На 6-е сутки, если не обратились с заявкой о продлении,
заказ аннулируется. Заявка о продлении заказа с сохранением
скидки увеличивает его действительность ещё на 5 суток.
После оплаты войдите в свою e-mail почту.
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то письмо со ссылкой выдачи заказа приходит в течение 1-10 минут
после оплаты. Обратившись к ссылке в этом письме, заберите программу
и начинайте принимать сеансы в том порядке, в каком они
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Если оплата произведена банковским переводом, напишите в нашу службу
поддержки: info@marta-ng.com и вложите в своё письмо скан квитанции/чека.
В ответ на это письмо на ваш e-mail придёт письмо со ссылкой.
Обратитесь к этой ссылке, заберите программу и начинайте
проходить ее в том порядке, в каком они размещены в меню.
Разработчик: проект Marta-NG
Автор и оператор сеансов:
Марта Николаева-Гарина
это МОЖНО изменить. Подключение к своему Высшему Я
в гипнотическом состоянии изменяет твои парадигмы:
образ мыслей, реакции, ценности, подходы, решения.
Изменение одной (своей собственной) парадигмы изменяет вселенную. Как минимум, Вселенную Себя.
А это, мягко говоря, немало.
Марта николаева-гарина
-
Практический психолог
-
Психолингвист
-
Гипнолог
-
Энерготерапевт
-
Более 1 млн. подписчиков
-
Более 40 тыс. клиентов
-
94 страны мира