ГИПНОЗ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
КАК РАБОТАЕТ
ГИПНОТИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ
ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ И ТЯГИ К СЛАДКОМУ
И теперь мы подобрались
к главному
И вот тот самый недостающий элемент:
твой РАЗУМ. Пока он не получит должные инструкции – всё бесполезно.
Но чтобы решать свои проблемы, мало просто сказать:
хочу это, а вон то не хочу. Так это не работает. Разум должен получать
ПРОГРАММУ назначенных изменений – предметную и директивную:
«должно быть конкретно так, и никак иначе - без всяких оговорок».

И вот тогда срабатывает: меняются пищевые предпочтения, а переедание
как привычка и как потребность – исчезает. И это приводит к 2 вещам:
1) вес и объемы тела уменьшаются 2) этот результат устойчивый
Передачу в разум программы назначенных изменений обеспечивает
МГНОВЕННЫЙ ГИПНОЗ в стиле гипнотического кодирования
Сколько кг можно сбросить
в результате гипнотического кодирования
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Стандартный сценарий проявления эффектов гипнотического
кодирования от переедания и тяги к сладкому/калорийному
такой:

Первые 10 дней:
тело постепенно освобождается от излишков жидкости.
Субъективно это воспринимается как легкость. В килограммах
уходит не так уж много: 2,5 – 4 кг (бывает, что и 6 кг, но это если
стартовый вес превышает 85 кг)

Середина 2-ой недели-конец 4-ой недели:
вес стоит на достигнутом значении – не увеличивается,
но и не убавляется. Зато отмечается изменение объема.
Это регистрируется в уменьшении размера одежды: от ½ размера до 1,5.

Весь второй месяц:
тело посвящает тому, что пересматривает
свои пищевые пристрастия. В наблюдении это так: что-то
из еды хочется, а что-то (из прежде любимого) – уже нет.
В проявлении это чаще равнодушие, но бывает и отвращение.

Третий месяц:
стабилизация. В зависимости от стартового веса, стабилизация
проявляется к концу 3-го месяца, и это регистрируется
либо в достижении нормы веса, либо в уменьшении веса
на 8-11 кг (в характеристиках объема: уменьшение на 2-3 размера)

Если этого недостаточно, то курс необходимо принять повторно.
Повторный курс обеспечивает убавление еще на 1,5 размера одежды
(максимум, на 2 размера). Максимальное значение эффекта:
минус 5 размеров одежды. Обычно не более
Важное примечание:
эффективность программы кодирования составляет 83%
Окажешься ли ты в числе тех 17%, кто эффекта не получает,
я не знаю. Не окажешься, если выполнишь все мои инструкции,
передаваемые на сеансах программы.
Как это на деле
В рамках гипнотического кодирования тебе предстоит принять 3 сеанса:
  • Сам сеанс гипнотического кодирования
  • Сеанс лечения недовольства своей внешностью под гипнозом
  • «Топка», гипнотическая медитация.
Это скрупулёзно выверенная программа, которая помогает устранить
глубинные причины того, что вызывает ту самую заместительную реакцию,
которая проявляется в переедании и тяге к сладкому.
По этой программе я сделаю для тебя всё, что зависит от меня.
Если ты доверишься мне полностью и будешь беспрекословно
выполнять все инструкции и безоговорочно примешь все установки, успех тебе обеспечен.
При чётком выполнении всех моих инструкций и назначений
твоё возвращение к здоровому пищевому поведению, а оттуда
к норме веса тела - так же верно, как и то, что солнце светит.

Марта николаева-гарина

  • Практический психолог
  • Психолингвист
  • Гипнолог
  • Энерготерапевт
Ей можно доверять:
  • Более 1 млн. подписчиков
  • Более 40 тыс. клиентов
  • 94 страны мира
Что происходит на сеансах кодирования
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Не буду морочить профессиональными терминами,
обозначу только самую суть по каждому сеансу программы
кодирования от переедания и тяги к калорийным продуктам.
Смотри внимательно.
1. Сеанс гипнотического кодирования
Кодирование производится по методу А. Довженко,
благодаря которому огромное число людей
исцелились от нарушений в пищевом поведении,
и это число неуклонно увеличивается.
Настройся на то, что и ты войдёшь в число людей,
для кого проблема лишнего веса осталась в прошлом навсегда.

В какой-то момент на этом сеансе я передам в твой разум психический код,
защищающий от переедания и от желания есть высококалорийную пищу.
При первом прослушивании данный психический код устанавливается,
при втором прослушивании код укрепляется, чтобы остаться в разуме
навсегда и постоянно обеспечивать нормальное пищевое поведение.
Продолжительность сеанса: 24 минуты
Формат: аудио
2. Лечение недовольства
своей внешностью под гипнозом
Принимая этот сеанс, ты под моим руководством сделаешь 3 вещи:
  • Получишь доступ к событиям давнего прошлого, где было
    спровоцировано недовольство собой/своей внешностью - полное
    или частичное;
  • Уменьшишь значимость этих событий
    до ничтожного уровня или их полной нейтрализации;
  • Заменишь искаженные представления о себе
    на представления, позволяющие видеть себя
    в объективном свете – т.е. в уникальном своём совершенстве
Продолжительность сеанса: 57 минут
Формат: аудио
3. Топка
Гипнотическая медитация
Причиной всех неполадок, будь то здоровье, избыточный вес,
сложные отношения, материальное положение или карьера – являются
психические блоки.
Их создают наши обиды, недовольства, тревоги, а также наши непомерные
амбиции, которые порой не соотнесены ни с нашими возможностями,
ни с нашими истинными желаниями.

Освобождение от всего этого преобразует личную реальность:
то, что болело, перестает болеть;
то, что тревожило, исчезает;
то, чего хотелось, появляется.
И чтобы это осуществилось, эта медитация
Продолжительность сеанса: 20 минут
Формат: аудио

Метод гипнотического кодирования от переедания и от тяги
к калорийному - самый быстрый в мире. На какой бы стадии ожирения
человек не находился, данный метод гипнотического кодирования
обеспечивает возвращение в нормальное пищевое поведение и обеспечивает уменьшение массы и объема тела до физиологически приемлемых.

Данный метод кодирования самый безвредный, т.к. он
безмедикаментозный. Никаких лекарств, никаких препаратов.

Метод коррекции проблемных состояний гипнозом
самый гуманный, самый комфортный: ты самостоятельно
выбираешь срок полного воздержания от переедания
и от употребления высококалорийной пищи.

Во время сеанса гипнотического кодирования происходит
восстановление утраченной силы воли. Она возвращается к тебе.
После сеанса кодирования тяги к продуктам с высокой калорийностью
у тебя не будет.

Как принимать сеансы
Принимай сеансы в том порядке, как они расположены в главном меню
программы, продвигаясь последовательно, от первого сеанса к третьему,
и соблюдая назначение о кратности обращения к сеансам:
  • Сеанс гипнотического кодирования
    прослушай 2 раза, сделав после первого
    прослушивания перерыв на одни сутки.
  • Сеанс лечения недовольства своей внешностью под гипнозом
    достаточно принять 1 раз – на следующие сутки после
    второго прослушивания сеанса кодирования.
    Если почувствуешь желание принять сеанс повторно,
    то это подсознательная потребность, удовлетвори её.
  • Гипнотическая медитация «Топка»
    Здесь нет строгих назначений, есть пожелание:
    принимай этот сеанс регулярно, начиная через сутки
    после того как завершишь программу первых 2-х сеансов.
    Техника, применённая в этой медитации, когда она
    практикуется регулярно, с кратностью не реже 1 раза
    в неделю, обеспечивает наглядные результаты
    по части стабилизации эмоционального фона. А это
    весьма значимый фактор, регулирующий скорость
    изменения пищевого поведения и пищевых предпочтений
Если ты общаешься с другими людьми, то
в той или иной степени используешь гипноз,
понимаешь ты это или нет. Поэтому
гипнотическое кодирование – это
не какой-то неизвестный тебе процесс, а то,
что, будучи построенным мной, ты воспримешь
как своё – и обретёшь ту разновидность контроля,
которая ранее была доступна только йогам и монахам.
Хочу обрести контроль
над своим весом

Марта николаева-гарина

  • Практический психолог
  • Психолингвист
  • Гипнолог
  • Энерготерапевт
Ей можно доверять:
  • Более 1 млн. подписчиков
  • Более 40 тыс. клиентов
  • 94 страны мира
ИТАК,
вот что в итоге ты получаешь,
чтобы сказать своему лишнему весу
«Пошёл из меня вон!» так строго,
что он тебя послушается
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Твоя инвестиция
в себя:
9 770
1 999 р.
беру
И напоследок…
Согни рабочую руку в локте и щёлкни пальцами.
Именно так современная психотерапия справляется сейчас
с тем, что мучает людей годами, что наполняет жизнь
трудными проблемами, и что в итоге подрывает здоровье.

Это не самонадеянное заявление, а реальный факт:
истоки и причины того, что вызывает недовольство
и что мешает жить так, как мы того хотим, находятся
в психике, а именно с ней работает психотерапия,
налаживая в защитных психических механизмах то,
что по какой-то причине разладилось. И одним из лучших
инструментов такой наладки является мгновенный гипноз:
новация третьего тысячелетия
Хочу навсегда избавиться
от лишнего веса

Марта николаева-гарина

  • Практический психолог
  • Психолингвист
  • Гипнолог
  • Энерготерапевт
Ей можно доверять:
  • Более 1 млн. подписчиков
  • Более 40 тыс. клиентов
  • 94 страны мира
Вопросы-ответы
Неужели фигуру можно исправить гипнозом?
За счёт чего обеспечиваются обещаемые эффекты?
Где гарантия, что под гипнозом мне не внушат что-то плохое?
Что если я не проснусь после гипноза?
Что если я не хочу погружаться в глубокое состояние гипноза?
На гипнотических сеансах мне не удавалось выполнять все инструкции.
Значит ли это, что гипноз не способен мне помочь?
Какие ограничения?
Есть ли сопровождение?
Я могу слушать сеансы с телефона?
Как быстро я получу программу после оплаты?
Что делать, если не подошло/не понравилось?
Почему такая большая скидка?
Могу я заказать, а оплатить позже? Скидка сохранится?
Когда оплачиваешь, что делать дальше?
Кто разработчик решения?
Всегда помни:
что бы ни сотворил твой ум, усложнив тебе жизнь,
это МОЖНО изменить. Подключение к своему Высшему Я
в гипнотическом состоянии изменяет твои парадигмы:
образ мыслей, реакции, ценности, подходы, решения.
Изменение одной (своей собственной) парадигмы изменяет вселенную. Как минимум, Вселенную Себя.
А это, мягко говоря, немало.

Марта николаева-гарина

  • Практический психолог
  • Психолингвист
  • Гипнолог
  • Энерготерапевт
Ей можно доверять:
  • Более 1 млн. подписчиков
  • Более 40 тыс. клиентов
  • 94 страны мира